زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جناق قلعة شمال غربي تركيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة في شمال غربي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في موقعها الالكتروني، إن مركز الزلزال قضاء ينيجه، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 44ر10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجات و6ر7 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز