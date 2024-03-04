زعماء الكونغرس يعلنون اتفاقاً لتمويل جزء من ميزانية الدولة

المصدر: ا ف ب

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أعلن زعماء الكونغرس الأمريكي أمس الأحد التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الستة الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ سارا".

واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأمريكي.

وحذر شومر من أن "الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفذ الجمعة. يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ".

وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة.

وقائمة تداعيات هذا الوضع المحتملة طويلة من عدم دفع رواتب المراقبين الجويين إلى توقف إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة متنزهات وطنية.

وقد رحب المعسكران بالاتفاق الحاصل.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون إن الاتفاق سمح بتحقيق "انتصارات رئيسية للمحافظين" وفرض "اقتطاعات كبيرة" في بعض النفقات الفدرالية.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ باتي موراي إن المفاوضين الديموقراطيين نجحوا في "تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون" ذاكرة خصوصا "جهودهم لتقليص الحق في الاجهاض".

ويلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من مارس خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس.

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