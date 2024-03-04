زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ

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ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع الأحد عند الساعة 16,16 بتوقيت غرينتش كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة ماكواري على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وتقع جزيرة ماكواري التابعة لأستراليا والبالغة مساحتها 128 كيلومترًا مربعًا في منتصف الطريق تقريبًا بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية. ولا سكان دائمين فيها لكن فيها محطة أسترالية تابعة لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان إن "لا تهديد بحدوث تسونامي" بعد الزلزال.

وتقع جزيرة ماكواري بالقرب من منطقة حزام النار الزلزالي.

وتشهد منطقة حزام النار نشاطا تكتونيا مكثفا يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.



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