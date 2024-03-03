مدمرة إيطالية تُسقط طائرة مسيّرة في البحر الأحمر

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسقطت مدمرة إيطالية، أمس، طائرة مسيَّرة كانت تتجه نحوها في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أنه «التزاماً بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر».

وأضافت: «كانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها».

وندد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، في مقابلة اليوم مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، بهجمات الحوثيين، مؤكداً أنها تشكّل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».

وأجبرت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري على تعليق عبورها في هذه المنطقة التي يمر عبرها ما نسبته 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

من جهتها، تعهدت إيطاليا بالانضمام إلى قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي على أن تتولى أيضاً قيادتها. لكن هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الأمر اعتباراً من الثلاثاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز