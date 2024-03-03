أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صوراً جيدة الدقة لوسط بيونغ يانغ

المصدر: د ب ا

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نجح أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في إرسال صور "جيدة الدقة" لوسط العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، إلى الوطن بعد إطلاق القمر الصناعي في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت مصادر عسكرية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه جرى وضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري الكوري الجنوبي في مداره من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 2 ديسمبر، مما سمح لكوريا الجنوبية بالحصول على صور عن جيش وقيادة كوريا الشمالية من الأقمار الصناعية بشكل مستقل.

ووفقا للمصادر، فإن القمر الصناعي الكهروضوئي والأشعة تحت الحمراء يرسل إلى الوطن صور للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغ يانغ، في إرسال تجريبي.

وقال مصدر عسكري "بالنظر إلى نتائج التعديل على صور الأقمار الصناعية التي تم بثها مؤخرا، فإن الدقة جيدة كما كان متوقعا".

وأشار المصدر إلى أن "المنطقة المركزية في بيونغ يانغ والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح (في الصور)."

وقالت مصادر أخرى أيضا إن الصور التي يجري إرسالها حاليا تحتاج إلى بعض التعديلات المكثفة، لكن من المتوقع أن يرسل القمر الصناعي صورا عالية الدقة بدءا من الشهر المقبل.

ولم تحدد المصادر الأشخاص الذين تم تصويرهم في الصور بالتحديد، وذلك لأسباب استخباراتية. ويضم وسط بيونغ يانغ مبنى المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونغ أون.

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