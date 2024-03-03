زيلينسكي يطلب دعم الغرب لمواجهة التقدم الروسي

المصدر: دبي - البيان، موسكو، كييف - وكالات

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طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، مجدداً من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في وقت تحقق القوات الروسية تقدماً ميدانياً في جبهة دونباس شرقي أوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الأوكرانية، أن الهجمات التي استهدفت أوديسا المطلة على البحر الأسود، ليل الجمعة السبت، أسفرت عن مقتل خمسة، وتدمير مبنى مكون من تسعة طوابق.

وفي الوقت نفسه، أودت ضربات برجل يبلغ 76 عاماً في منطقة خاركيف قرب الحدود الروسية، وبآخر في منطقة خيرسون، بحسب السلطات الإقليمية.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل».

وقال زيلينسكي الأحد متوجهاً إلى حلفائه الغربيين، إن انتصار أوكرانيا على روسيا «يتوقف عليكم».

تسريبات ألمانيا

في ظل هذه الضغوط الشديدة على القوات الأوكرانية، وعدت ألمانيا، أمس، بإجراء تحقيق بعد بث روسيا لتسجيلات بين عدة ضباط ألمان حول شحنات أسلحة إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس «أمراً خطيراً للغاية».

وعلى الفور، اعتبرت إحدى أعضاء الائتلاف الحكومي، أن موسكو تسعى من خلال بث التسجيلات إلى ترهيب برلين لحملها على الاستمرار في رفض تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت خلال الليل ثلاثة صواريخ و17 مسيرة تمكنت من إسقاط 14 منها، لكن الحطام المتساقط تسبب في إلحاق أضرار ببنايات سكنية في أوديسا وخاركيف.

ضربات روسية

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، إسقاط 107 مسيرات أوكرانية، في دونيتسك ولوغانسك وفي كل من خيرسون وزابوروجيه وخاركوف على جبهة أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن نيران القوات الروسية ألحقت أضراراً بالقوة البشرية والمعدات العسكرية في المناطق المذكورة، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 330 عسكرياً والعديد من المركبات القتالية ومدافع من طراز «بالادين» و«هاوتزر»، وأنظمة إطلاق صواريخ من طراز «هيمارز» أمريكية الصنع، وصواريخ كروز من نوع «ستورم شادو» البريطانية، وفقاً لـ«الدفاع» الروسية التي أضافت إن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية، ضرب الجنود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة.

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