بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

المصدر: موسكو - وكالات

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نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي، أمس الجمعة، إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائماً من أولويات البلاد.

وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحاً نووياً مضاداً للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأمريكية بشكل قاطع. وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيراً إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم «حماة الوطن»، أو ما يعرف بيوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأفاد الرئيس الروسي بأنه «اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة، وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10 بالمئة». وأشار إلى أن «التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري».

من جهة أخرى علّق الكرملين، الجمعة، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن صراع «الناتو» مع روسيا، في حالة خسارة أوكرانيا، بالقول إنها غير مسؤولة مطلقاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، تعليقاً على تصريحات لويد أوستن: «هذا تصريح آخر غير مسؤول مطلقاً من الذي سمعناه في الأيام الأخيرة، ونحن نسمع تصريحات غير مسؤولة من عدد من العواصم الأوروبية، والآن أيضاً من وراء المحيط». وصرّح لويد أوستن أمس بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. وقال، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: «بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه».

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