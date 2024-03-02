الإيرانيون يقترعون لاختيار مجلسي «الشورى» و«الخبراء»

المصدر: طهران - وكالات

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شارك الناخبون الإيرانيون، أمس الجمعة، في انتخابات مجلس الشورى في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم.

وإضافة إلى انتخابات مجلس الشورى، دعي أكثر من 61 مليون ناخب إيراني للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة وهي الهيئة المؤلفة من رجال دين والتي تستمر فترة ولايتها 8 سنوات، والمكلفة باختيار مرشد جديد إذا تنحى خامنئي أو توفي، مما يمنح دورهم أهمية متزايدة مع تقدم عمر خامنئي.

وأدلى خامنئي بصوته أمام حشد من الصحافيين في طهران، وحث الناخبين على التصويت في أقرب وقت ممكن في الانتخابات، قائلاً إن أصدقاء إيران وأعداءها يراقبون نسبة المشاركة.

وبعد الظهر، رحبت السلطات بالمشاركة «الجيدة» في مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألفاً. وأكد هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن تنظيم الاقتراع، أن نسبة المشاركة «أعلى» من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2020 التي أجريت خلال أزمة كوفيد.

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