قرصنة بيانات حساسة لأكبر شركة اتصالات في تايوان

المصدر: ا ف ب

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اخترق قراصنة "معلومات حساسة" من بينها وثائق عسكرية وحكومية من أكبر شركة اتصالات في تايوان وباعوها على شبكة الانترنت المظلمة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية.

وجاء إعلان أكبر اختراق للمعطيات في الجزيرة الديمقراطية عقب تقرير على قناة تي في بي إس الإبارية المحلية أفاد بتعرض عملاق الاتصالات "تشونغوا تيليكوم" للقرصنة.

وتضمن التقرير لقطة شاشة لتعليق أعلن فيه مقرصنون "بيع 1,7 تيرابايت من بيانات تشونغوا تيليكوم" تتضمن عقودا حكومية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أرسل لوكالة فرانس برس الجمعة أن "التحاليل الأولية في هذه القضية أظهرت أن المقرصنين حصلوا على معلومات تشونغوا تيليكوم الحساسة وباعوها على شبكة الانترنت المظلمة، وتتضمن (المعلومات) وثائق من القوات المسلحة ووزارة الخارجية وخفر السواحل وسواها من الوحدات".

وتايوان من أبرز الأهداف لهجمات الأمن السيبراني في العالم، بحسب خبراء في قطاع البيانات الرقمية.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن عقدا لسلاح الجو من ضمن الوثائق المسربة "ليس معلومات سرية، لذا ليس هناك تسريب للمعلومات".

ولم تتضمن المراسلات بين البحرية وتشونغوا أي معلومات سرية، وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة "طلبنا من المتعاقد المعني بالأمر أن يعزز ضوابط أمن المعلومات لمنع المزيد من الحوادث".

ولم يحدد بيان الوزارة ولا تقرير قناة تي في بي إس هوية المقرصنين أو موقعهم. وامتنعت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على الاختراق.

وأعلنت تشونغوا وهي شركة مساهمة عامة، في بيان أرسلته لبورصة تايوان الخميس إنها "أجرت تحقيقات لتوضيح أسباب الحادثة المشتبه بها".

وأضافت "في الوقت الحالي لا توجد انعكاسات بارزة على عمليات الشركة" في إشارة إلى خسائر محتملة جراء سرقة المعطيات.

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