«البنتاغون»: إسرائيل قتلت 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة

المصدر: واشنطن، غزة - وكالات

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً: تل أبيب يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين. وخلال جلسة استماع في الكونغرس سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين، الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: «أكثر من 25 ألفاً».

في الأثناء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة «إكس»: «تجاوزت حصيلة القتلى في غزة 30 ألفاً، أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال، أصيب أكثر من 70 ألف فلسطيني، يجب أن ينتهي هذا العنف والمعاناة، أوقفوا إطلاق النار».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن حصيلة هذه الحرب تخطت 30 ألفاً، معظمهم من المدنيين، وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد القتلى تجاوز الـ30 ألفاً، بعدما وصل إلى المستشفيات ليل الأربعاء الخميس «79 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن».

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