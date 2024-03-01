مصرع 43 شخصاً وإصابة عشرات بحريق في بنغلادش

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات، بعد أن شب حريق في مبنى مكوَّن من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر أمس.

وقال وزير الصحة، سامانتا لال سين، بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور: «حتى الآن لقي 43 شخصاً حتفهم من جراء الحريق».

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيس بالمدينة.

من جهته، قال المسؤول في خدمة الإطفاء، محمد شهاب، إن الحريق شبّ في مطعم في طريق بيلي الساعة 21,50 أمس (15,50 ت غ)، وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا حيث علق عشرات الأشخاص.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

وذكر بيان صادر عن غرفة التحكم في خدمة الإطفاء أنهم أنقذوا 75 شخصاً، من بينهم 43 فقدوا الوعي. ويضم طريق بيلي أساساً مطاعم والعديد من متاجر الساري والهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في المطعم عرَّف عن نفسه باسم «سهيل»: «كنا في الطابق السادس عندما رأينا لأول مرة الدخان يتصاعد عبر الدرج».

وأضاف: «هرع الكثير من الناس إلى الطابق العلوي. استخدمنا أنابيب المياه للنزول من المبنى، وأصيب بعضنا عندما قفزوا من الطابق العلوي».

وحوصر آخرون في السطح وطلبوا المساعدة. وقال قمر الزمان ماجومدار، الأستاذ البارز في علوم البيئة، في منشور على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله. لقد تم إنزال جميع النساء والأطفال ومن بينهم زوجتي وأطفالي. نحن جميع الرجال على السطح. ويقف رجال الإطفاء بجانبنا، لم يتم بعد إنزال خمسين شخصاً». وتم إنقاذ ماجومدار في وقت لاحق.

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