فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية «هيسن»، التي تم نشرها في البحر الأحمر في إطار مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن البحري الدولية، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الأولى، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط خمس مسيرات هجومية تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر، في حين حذرت بريطانيا، أمس، من كارثة بيئية جراء هجوم الجماعة على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وأوضحت قيادة العمليات الألمانية أن الفرقاطة أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع الثلاثاء.

وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية منذ نشرها الجمعة.

إسقاط 5 مسيرات

في الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن «طائرة أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف» أسقطتا، 5 طائرات مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر.

إلى ذلك حذرت بريطانيا، أمس، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وأشارت السفارة إلى أن «السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر»، مشددة على أنه «يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز