الولايات المتحدة تدعو إلى مسار دبلوماسي حول جنوب لبنان

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى التركيز على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة «حزب الله» حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «قالت حكومة إسرائيل علناً وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي».

ولفت ميلر إلى أن إسرائيل تواجه «تهديداً أمنياً حقيقياً» مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، واصفاً ذلك بأنه «قضية مشروعة تحتاج إلى معالجة».

في الأثناء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس الأربعاء، قصف مقر قيادة وثكنة مطار بشمال إسرائيل بحوالي 40 صاروخاً انطلقت من جنوب لبنان. وقالت «القسام»، في منشور على «إكس»: «قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769» «معسكر غيبور» و«ثكنة المطار في بيت هلل» برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد». وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة «كريات شمونه» شمالي البلاد في أمس، بعد تحديد حوالي عشر عمليات إطلاق صواريخ، عبرت من لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في لبنان وقصفت طائراته المقاتلة منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ«حزب الله»، وأهدافاً أخرى في منطقة «الرامة» بجنوب لبنان.

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