50 صحافياً يطالبون بحرية العمل في غزة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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بعث أكثر من 50 صحافياً في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية للمطالبة بالسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية «بحرية ومن دون قيود» إلى غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء.

وناشدت الرسالة الصادرة عن 55 مراسلاً ومقدّماً من هيئات البث الرئيسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً توفير حماية أفضل للصحافيين الموجودين بالفعل في القطاع.

وجاء في نص الرسالة: «نحض حكومتي إسرائيل ومصر على السماح بالوصول الحر وغير المقيّد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية».

كما دعت إسرائيل لإصدار إعلان عن سماحها للصحافيين الدوليين بالعمل في غزة، وللسلطات المصرية السماح للصحافيين الدوليين بالوصول إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ومن بين الصحافيين الذين وقعوا على الرسالة أليكس كروفورد من سكاي نيوز، وجيريمي باون من «بي بي سي»، وكريستيان أمانبور من «سي إن إن». ورغم أن بعض الصحافيين تلقوا دعوات للمشاركة بجولات ينظمها الجيش الإسرائيلي داخل غزة، إلا أنهم منعوا من التحدث إلى الفلسطينيين. وأفادت الرسالة: «هناك اهتمام عالمي شديد بالأحداث في غزة، وحالياً التغطية الوحيدة تأتي من الصحافيين الذين يقيمون هناك».

وأضافت: «من المهم احترام سلامة الصحافيين المحليين، وأن تعزز جهودهم عبر العمل الصحافي الذي يقوم به العاملون في الإعلام الدولي.. الحاجة للتغطية الميدانية الشاملة للنزاع هو أمر ضروري».

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