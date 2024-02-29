الاستيطان الإسرائيلي يتحدى انتقادات واشنطن

المصدر: القدس - رويترز

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تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحدياً الانتقادات الأمريكية والضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش في وقت متأخر الثلاثاء، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى مشمار يهودا في غوش عتصيون، وهي تجمع استيطاني جنوبي القدس، وقال إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فيها إن واشنطن تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، ما يعني العودة إلى الموقف الأمريكي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، وافق وزراء إسرائيليون على اجتماع مجلس تخطيط للموافقة على بناء حوالي 3300 منزل في المستوطنات، وهو القرار الذي قال بلينكن إنه خيب آمال واشنطن، التي تسعى لاستئناف الجهود من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين عبر حل الدولتين.

ويعيش سموتريتش، الذي يتزعم أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية، في مستوطنة ويدعم باستمرار بناء المزيد من المستوطنات.

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