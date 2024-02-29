سيئول تتوعد بـ«رد ساحق» على استفزازات بيونغيانغ

المصدر: سيئول - وكالات

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توعدت سيئول، أمس، بـ «رد فوري وساحق» على أي استفزاز تقدم عليه بيونغيانغ، فيما تتحضر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الحليفتان، لبدء المناورات العسكرية المشتركة «فريدوم شيلد»، الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، خلال حفل عسكري في سيئول، إنه من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات مختلفة، جنباً إلى جنب مع حرب نفسية، من أجل خلق ارتباك اجتماعي، وتقسيم الرأي العام، قبل الانتخابات البرلمانية في البلاد، المقررة أبريل المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وشدد يون على ضرورة اتحاد الجيش مع الشعب، لـ «إنزال الهزيمة بمخطط كوريا الشمالية الرامي إلى التأثير في البلاد»، مجدداً يون تأكيد الحاجة إلى «تحقيق السلام من خلال القوة، بناء على القدرة الساحقة، ووضع الاستعداد، وليس السلام الزائف الذي يعتمد على النوايا الطيبة للطرف الآخر».

ونوّه يون بأن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، فيما تواصل القيام بتهديدات نووية، واستفزازات صاروخية، لا سيما مع تعريف الجنوب بأنه «عدوها الأساسي»، بينما شدد يون على محافظة الحكومة والجيش في كوريا الجنوبية، على وضع الاستعداد القوي والحازم لـ «ردع كوريا الشمالية، والرد الفوري وبشكل ساحق»، متعهداً باستكمال نظام الردع النووي الموسع المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من خلال المجموعة الاستشارية النووية، وتسريع تطوير النظام ثلاثي المحاور، لمنع التهديدات النووية الكورية الشمالية من مصدرها.

وأوضح يون أن النظام ثلاثي المحاور، يشمل: الدفاع المضاد للصواريخ، وبرنامج تعطيل القيادة الكورية الشمالية، ومنصة الضربات الاستباقية، في وقت تعهّد يون بتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن تعزيز التضامن مع المجتمع الدولي، بناء على التحالف القوي بين سيئول وواشنطن وطوكيو.

في الغضون، تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة «فريدوم شيلد»، الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، نقلاً عن بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيئول، وقيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأفاد البيان بأن مناورات «فريدوم شيلد» السنوية، ستجرى في الفترة من الاثنين المقبل وحتى 14 مارس المقبل، بحسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، أن البلدين الحليفين سيجريان خلال تلك الفترة مجموعة متنوعة من التدريبات الميدانية المشتركة، بحراً، وبراً، وجواً، لزيادة إمكانية العمل البيني، وتعزيز قدرات العمليات المشتركة للحليفين.

وطبقاً للبيان، تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تنفيذ تدريبات مركز القيادة، القائمة على المحاكاة على الكمبيوتر، بالإضافة إلى التدريب الميداني، جنباً إلى جنب مع مناورات أخرى.

وبيّنت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، أن التدريبات المقررة ستركز على عمليات تستخدم أصولاً برية، وبحرية، وجوية، وإلكترونية، وفضائية، مقدرة أن تحيد هذه التدريبات، تهديدات كورية شمالية، اعتماداً على سيناريوهات تجسّد تهديدات أمنية متنوعة، ستعزز أكثر الوضع الدفاعي المشترك.

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