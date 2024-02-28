معظمهم من سوريا.. أوروبا تسجل أكثر من 1.1 مليون طلب لجوء خلال 2023

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز عدد طالبي اللجوء في أوروبا حاجز المليون شخص بصورة كبيرة العام الماضي، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ومقرها جزيرة مالطا الواقعة بالبحر المتوسط.

وسجلت الوكالة 14ر1 مليون طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والنرويج وسويسرا، بحسب التقرير السنوي الذي نُشر اليوم الأربعاء.

وبالمقارنة بعام 2022، يمثل عدد الطلبات زيادة بنسبة 18%.

ووفقا للوكالة، فإن معظم طالبي اللجوء جاءوا مجددا من سوريا، تليها أفغانستان.

ومع اقتراب نهاية العام الماضي، بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين أرادوا القدوم إلى أوروبا.

ومازالت ألمانيا تعد أهم مقصد لطالبي اللجوء، حيث تم تسجيل 334 ألف طلب لجوء في الفترة ما بين يناير و حتى ديسمبر 2023.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز