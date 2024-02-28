تشاد تحدد 6 مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت هيئة الانتخابات في تشاد الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 6 مايو المقبل، ما ينهي حكم المجلس العسكري الذي دام ثلاث سنوات عندما تولى محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.

وكان محمد ديبي قد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنظيم الانتخابات في غضون 18 شهرا لكنه أضاف عامين آخرين على الفترة الانتقالية.

وتم إرجاء انتهاء الفترة الانتقالية إلى 10 أكتوبر من هذا العام.

وقال أحمد بارتشيريت رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء "بعد هذا التاريخ، ستقع البلاد في فراغ قانوني يعد مرادفا لفوضى يمكن التكهن بها".

وأضاف لدى إعلان موعد الانتخابات "لذلك من الضروري إجراء الانتخابات قبله".

وفي منتصف يناير، اختار حزب "حركة الخلاص الوطني" الحاكم محمد ديبي إتنو مرشحا له للانتخابات الرئاسية.

وكان محمد ديبي إتنو قد أبلغ الاتحاد الأفريقي بأنه لن يترشح للرئاسة، لكن دستورا جديدا تم إقراره في استفتاء منتصف ديسمبر يسمح له بذلك.

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