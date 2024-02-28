نقل ملك النرويج هارالد إلى المستشفى أثناء قضائه عطلة في ماليزيا

المصدر: ا ف ب

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نُقل ملك النرويج هارالد (87 عاما) إلى المستشفى جراء التهاب أصيب به بينما كان في عطلة في ماليزيا، وفق ما أعلن القصر الملكي النروجي الثلاثاء.

وأفاد في بيان "يعتني أطباء ماليزيون ونرويجيون على حد سواء بشكل جيد بالملك".

يحتاج الملك الأكبر سناً الذي ما زال في الحكم في أوروبا إلى عكازات للتحرّك وعانى من عدد من الأمراض في السنوات الأخيرة بما في ذلك عملية في القلب وعدة مشاكل تنفسية والتهابات.

وفي أواخر يناير، غاب في عطلة مرضية نتيجة إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وقبل أسبوع على ذلك، قلل من أهمية التكهنات بشأن إمكانية تخليه عن العرش، كما فعلت ملكة الدنمارك السابقة مارغريتي الثانية.

وبعدما شددت مرارا على أنها لن تتنحى، أدهشت مارغريتي الدنماركيين عندما أعلنت في خطابها لمناسبة رأس السنة أنها ستتخلى عن العرش لصالح ابنها البكر فريدريك.

ونقل الإعلام النرويجي عن هارالد قوله "ألتزم بما قلته على الدوام بأنني أديت قسما أمام (البرلمان).. وهو مدى الحياة".

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