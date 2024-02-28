الأمم المتحدة تحذّر: تحول مقلق في التصعيد جنوب لبنان

المصدر: بيروت - أ ف ب

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أعلنت ميليشيا «حزب الله» اللبناني، أمس، إطلاق دفعة صواريخ على قاعدة إسرائيلية، «رداً» على غارات فوق الشرق اللبناني أوقعت قتيلين، في وقت نبهت الأمم المتحدة من «تحول مقلق» طال وتيرة تبادل إطلاق النار حدودياً.

وتعد الضربات، أول من أمس، في محيط مدينة بعلبك، أول استهداف إسرائيلي لـ«حزب الله» خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الطرفين على وقع الحرب، التي اندلعت 7 أكتوبر الماضي بين تل أبيب وحركة «حماس» في قطاع غزة. وأكدت ميليشيا «حزب الله»، أنها استهدفت «قاعدة «ميرون» للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات».

وقالت إن الضربات «رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك»، وهو الرد الثاني لها بعد إعلان استهدافها، قاعدة عسكرية في هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل بستين صاروخاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة ميرون، دون إصابات أو أضرار.

وأعلن أن طائراته المقاتلة أغارت على موقع عسكري، وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في مناطق عدة جنوبي لبنان. وطالت إحدى الغارات أطراف بلدة البيسارية، الواقعة على بعد 35 كيلو متراً عن أقرب نقطة على الحدود الجنوبية.

في الأثناء حذرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» في بيان، من «تحول مقلق» في تبادل إطلاق النار، وقالت «نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات»، داعية «جميع الأطراف المعنية على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد». ودفع التصعيد خلال أكثر من أربعة أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم.

وفي لبنان نزح أكثر من 89 ألفاً من بلدات حدودية، في حين أسفر التصعيد عن مقتل 284 شخصاً على الأقل، بينهم 193 مقاتلاً من «حزب الله»، و44 مدنياً، وفق حصيلة لـ«فرانس برس». وفي تل أبيب أحصى الجيش مقتل 10 جنود، و9 مدنيين في الشمال الحدودي مع لبنان.

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