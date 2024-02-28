أمريكا وبريطانيا تدمران صواريخ ومسيّرات جوية وبحرية حوثية

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أن قواتها دمّرت، في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين في اليمن، ثلاثة زوارق مسيّرة مفخخة، وصاروخي «كروز» بحريين، وطائرة مسيّرة مفخخة، لتشكيلها جميعها «تهديداً وشيكاً» على الملاحة في البحر الأحمر.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط «سنتكوم»، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأن قواتها «دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس، ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي «كروز» متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة». وأضافت إن «الزوارق، والصاروخين، كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر، بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر».

وبحسب البيان فإن «قوات «سنتكوم» رصدت الزوارق، والصاروخين، والمسيّرة، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورأت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية، وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».

في الغضون أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أول من أمس، مواصلة بلاده وحلفائها التصدي لهجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر وسط استمرار «سلوكهم الهمجي».

وقال شابس إن «التحليل المبكر أظهر أن سلاح الجو الملكي البريطاني أصاب ثمانية أهداف في اليمن بنجاح، تضمنت: مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات بطائرات مسيّرة، بعيدة المدى، سواء في مهام الاستطلاع أوالهجوم»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

هذا الإجراء، الذي جاء مطلع الأسبوع، يأتي في إطار العملية المشتركة الرابعة من نوعها التي يتم شنها ضد جماعة الحوثي منذ 12 يناير الماضي، على الرغم من أن الإجراء يبدو أنه لم يكن كافياً لردع هجمات الحوثيين.

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