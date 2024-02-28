سيئول: بيونغيانغ أرسلت ملايين الذخائر إلى موسكو

المصدر: سيئول - رويترز

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نقلت وسائل إعلام محلية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، أمس، عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون-سيك، قوله إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا منذ يوليو الماضي لدعمها في حرب أوكرانيا، في علامة على استمرار عمليات نقل الأسلحة.

وأضاف شين، خلال إفادة لوسائل الإعلام المحلية، أول من أمس، إن الحاويات ربما كانت تحمل أكثر من 3 ملايين قذيفة مدفعية من «عيار 152 مليمتراً»، أو 500 ألف طلقة من «عيار 122 مليمتراً.

وأوردت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن شين قوله «من الممكن أن يكون مزيجاً من الاثنين، ونستطيع أن نقول إنه تم إرسال عدة ملايين على الأقل من القذائف».

وأضاف شين إن المئات من مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بنحو 30 % من طاقتها، بسبب نقص المواد الخام والكهرباء، لكن تلك التي تنتج قذائف مدفعية لروسيا تعمل «على قدم وساق»، بيد أن شين لم يدل بتفاصيل عن مصدر المعلومات.

جدير بالذكر أن سيئول وواشنطن، اتهمتا بيونغيانغ وموسكو بتجارة الأسلحة، كما أدانتا كوريا الشمالية بسبب تزويدها روسيا بأسلحة لاستخدامها في حربها المفتوحة ضد أوكرانيا. إلا أن البلدين نفيا الاتهامات رغم تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري بينهما.

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