بسبب سياسته في غزة .. بايدن يواجه احتجاج الناخبين في ميشيغان

المصدر: ا ف ب

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توجه الناخبون في ولاية ميشيغان الأمريكية الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تمهيدية يُتوقع أن تكون بمثابة حفل استعراض آخر للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لكنها قد تعبر عن الغضب من موقف الديمقراطي جو بايدن من الحرب في غزة.

لا يواجه بايدن البالغ من العمر 81 عاماً أي معارضة جدية لترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد عدد القتلى المدنيين في الحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة ضد حماس، تراجع تأييده بين المسلمين والعرب الأمريكيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميشيغان بفارق ضئيل عام 2020 على ترامب.

تضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأمريكي أكبر نسبة من السكان الذين يُعرفون عن أنفسهم بأنهم من أصل شرق أوسطي أو شمال إفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت.

ويدعو الناشطون في ساحة المواجهة الرئيسية هذه حيث كان هامش فوز بايدن قبل أربع سنوات مجرد 150 ألف صوت، سكان ميشيغان إلى التصويت على أساس أنهم "غير ملتزمين" تعبيرا عن احتجاجهم وللضغط على الرئيس للتراجع عن دعمه لإسرائيل والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

لن يمنع ذلك نيل بايدن بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي بسهولة إذ أن نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي.

لكن من شأن عدد كبير من الأصوات القائمة على الاحتجاج أن يثير القلق قبيل انتخابات نوفمبر العامة عندما لن يكون بإمكان بايدن خسارة حتى جزء من أصوات ائتلافه في الولاية.

بدأت الحرب إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. لكن القلق تصاعد وسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحملة الانتقامية الإسرائيلية، والذي يبلغ الآن نحو 30 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

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