تدخل الغرب في الصراع.. أوكرانيا ترحب وروسيا تحذر

المصدر: روبترز

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رحب مسؤول أوكراني كبير، اليوم الثلاثاء، بإجراء مناقشات حول إرسال دول أوروبية قوات إلى أوكرانيا، لكن الكرملين قال إن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيصبح حتمياً إذا أرسل أعضاء الحلف قوات للقتال.

‏وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب، أمس الاثنين، أمام إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه كشف عن عدم وجود توافق في الآراء على مثل هذه الخطوة في المرحلة الحالية.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في تعليق مكتوب على بيان ماكرون: "هذا أولاً يظهر وعياً مطلقاً بالمخاطر التي تشكلها روسيا العسكرية والعدوانية على أوروبا".

واجتمع نحو 20 زعيماً أوروبياً في باريس، أمس الاثنين، ليبعثوا برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفيد باستمرار دعمهم لأوكرانيا والتصدي لرواية الكرملين بأن روسيا ستنتصر في حرب تدخل الآن عامها الثالث.

وأضاف بودولياك "إجراء مناقشة حول إمكانية تقديم دعم مباشر لأوكرانيا من قبل إرسال قوات مسلحة يعكس الرغبة في تحديد الأولويات الصحيحة وتسليط الضوء على المخاطر بشكل أكثر وضوحاً".

وتابع أنه من المهم في هذه المرحلة تسريع عملية توصيل العتاد العسكري إلى أوكرانيا.

ورداً على سؤال عن تصريحات ماكرون، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "حقيقة مناقشة مدى إمكانية إرسال وحدات معينة من دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا هي عنصر جديد مهم جداً".

كما قال رداً على سؤال عن مخاطر نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إذا أرسل أعضاء بالحلف قوات للقتال في أوكرانيا: "في هذه الحالة، لن نحتاج للحديث عن احتمال، وإنما عن حتمية (الصراع المباشر)".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ولا توجد خطط أيضاً لإرسال قوات من حلف شمال الأطلسي للقتال في أوكرانيا.

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