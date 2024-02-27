الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض طفيف مع ترقب بيانات اقتصادية

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف الاثنين مع تحول التركيز إلى بيانات اقتصادية مرتقبة ربما تؤثر على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.28 نقطة أو ما يعادل 0.39 بالمئة ليغلق عند 5069.42 نقطة.

كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 20.57 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 15976.25 نقطة في حين هبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.23 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 39063.55 نقطة.

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