ترك رسالة تدعو لـ «تحرير فلسطين» .. وفاة جندي أمريكي بعد إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

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فارق أرون بوشنيل الجندي بالقوات الجوية الأمريكية الحياة متأثرا بإصابات لحقت به نتيجة إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الانترنت/واي نت/ اليوم الإثنين أن بوشنيل البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما ترك رسالة مسجلة دعا فيها إلى "تحرير فلسطين".

وكانت إدارة الإطفاء الأمريكية الكائن في نطاقها مسرح الحادث قد أكدت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن رجلا يرقد في حالة حرجة بعد أن أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة مساء يوم الأحد.

وقالت دائرة الإطفاء إن الوحدات استجابت أمس الأحد لنداءات واكتشفت رجلا مصابا بحروق أمام السفارة. ونقل إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطيرة ومهددة للحياة.

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