نتانياهو: حماس ستهزم في غضون أسابيع بمجرد بدء الهجوم على رفح

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حركة حماس الفلسطينية ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتانياهو في حوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية أن "حماس هي منظمة إرهابية.. وإنه بمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرا، أسابيع فقط على نهايتها".

وأضاف نتنياهو في برنامج (فيس ذي نايشن) أن "النصر الكامل مهم لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا".

وتعرض الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح، التي يكتظ بها نحو 5ر1 مليون فلسطيني ويعيشون في ظروف بائسة، لانتقادات دولية شديدة. وتكتظ رفح باللاجئين الذين فروا من القتال في أجزاء أخرى من القطاع الساحلي.

وحتى الحلفاء مثل الولايات المتحدة يدعون إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يضغط من أجل بدء الهجوم، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الجاري التفاوض بشأنهما حاليا.

وأضاف نتانياهو: "في حال إذا ما توصلنا إلى اتفاق، فسوف يجري تأجيله إلى حد ما، ولكنه سوف يحدث. إذا لم نتوصل لاتفاق، فسنقوم بذلك على أي حال. يجب القيام به. لأن النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد. ليس بعد أشهر، بل على بعد أسابيع بمجرد البدء في العملية".

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