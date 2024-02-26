حدث وتاريخ.. 26 فبراير 1797 إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت آنئذ من فئة الجنيه والجنيهين. 1935 «شجرة الدر» أول فيلم مصري ناطق، بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال. 1941 بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات الإيطالية، خلال الحرب العالمية الثانية. 2018 مقتل وجرح العشرات بسبب زلزال عنيف بلغت قوَّته 7.5 درجات ضرب غينيا الجديدة. صورة التاريخ: 26 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1797 إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت آنئذ من فئة الجنيه والجنيهين. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App