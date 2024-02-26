حدث وتاريخ.. 26 فبراير

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التاريخ:
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1797 إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت آنئذ من فئة الجنيه والجنيهين.

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