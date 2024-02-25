إسرائيل تشيّع غداً جندياً لا يزال رفاته في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن جثة جندي قُتل خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر لا تزال في غزة، في إعلان يرفع إلى 31 حصيلة الرهائن الذين لا يزال رفاتهم في القطاع.

وتعرف الجيش على الجندي بأنه الرقيب أوز دانيال وكان عمره 19 عاماً عندما قُتل.

وأعلن منتدى العائلات، المنظمة الرئيسة لأسر الرهائن الذين خطفوا في 7 أكتوبر، في بيان، مقتل الشاب.

ورغم عدم وجود رفات، ستقام مراسم تشييع، غداً، في كفار سابا (وسط) حيث كان يقيم.

وخطفت حركة حماس وحلفاؤها أكثر من 250 شخصاً في السابع من أكتوبر في هجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية.

واليوم لا يزال 130 رهينة في غزة، بينهم 31 جثة، (بما في ذلك ستة جنود)، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين.

وتم تحرير ثلاثة رهائن إسرائيليين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي، وقُتل ثلاثة عن طريق الخطأ على يد جنود في قطاع غزة.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 1160 شخصاً، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ورداً على الهجوم شنَّت إسرائيل عملية عسكرية خلفت أكثر من 29600 قتيل في غزة غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

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