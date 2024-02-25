رئيس الأرجنتين يأمل فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

المصدر: د ب ا

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التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي إكس، "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واجتمع ميلي مع الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يتحدث في "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" في واشنطن، حيث خصص الرئيس الأرجنتيني كلمته لانتقاد الاشتراكية وتدخل الحكومة في الاقتصاد.

وقال ترامب إن ميلي هو رئيس يمكنه "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".

وقال ميلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، إنه يعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل دولتين حليفتين لهما الأولوية بالنسبة للأرجنتين.

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