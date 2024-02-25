ترامب أمام تجمع للمحافظين: الديمقراطية الأمريكية باتت على شفا الهاوية

المصدر: ا ف ب

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رسم دونالد ترامب خلال التجمّع السنوي الكبير للمحافظين السبت، صورة لديمقراطيّة أمريكيّة اعتبر أنّها أضحت على "شفا الهاوية"، عازيا ذلك إلى جو بايدن، وقائلا إنّ البلاد يحكمها "طغاة" و"فاسدون" و"فاشيّون".

ووسط هتاف مئات من أنصاره الذين اعتمروا قبّعات حُمرًا كُتب عليها اسم ترامب بأحرف ذهبيّة، قال الرئيس السابق إنّ "التصويت لترامب هو تذكرة عودتكم إلى الحرّية وجواز سفركم للخروج من الطغيان".

وعلى مدار ساعة ونصف ساعة، أطلق ترامب تصريحات ناريّة بشأن المهاجرين، قائلا إنّهم "يقتلون مواطنينا، يقتلون بلدنا".

وأضاف "لا يمكن لأيّ دولة أن تتحمّل ما يحدث" في الولايات المتحدة، مندّدا بسياسة الهجرة التي ينتهجها بايدن.

ومتحدّثا أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي بي آي سي) الذي عُقد في ضواحي واشنطن، اعتبر ترامب أنّ "أمريكا استحالت كابوسا" في ظلّ رئاسة بايدن.

وتعهّد قطب الأعمال السابق البالغ السابعة والسبعين معالجة المشكلة عند عودته إلى البيت الأبيض، مشددا على أنه سيتّخذ إجراءات "قاسية بقدر الحاجة"، في وقت عبرت أعداد قياسيّة من المهاجرين الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة عام 2023.

وقد أثارت محاولته تقليد الرئيس الحالي الذي وصفه بأنه "تهديد للديموقراطية" و"محاط بالفاشيّين"، ضحك الجمهور. ووعد ترامب أنصاره بأن يكون يوم الانتخابات الرئاسيّة في الخامس من نوفمبر "يوما للتحرير" بالنسبة إليهم.

وأكّد ترامب الواثق من إعادة انتخابه أنّ "كلّ شيء في بلادنا سيعود إلى العمل من جديد، وسنكون محطّ احترام في كلّ أنحاء العالم".

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