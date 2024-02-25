منافسة أخيرة بين ترامب وهايلي في كارولاينا الجنوبية

المصدر: روك هيل (الولايات المتحدة) - أ ف ب

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يتنافس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية مع المرشحة المنافسة، نيكي هايلي، التي حكمت الولاية الأمريكية لفترة طويلة مع اقتراب ترامب من الفوز بالترشيح.

ودعا ترامب وهايلي أنصارهما إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية. ويأمل ترامب في سحق منافسته هايلي في الولاية الفاصلة والأخيرة بينهما.

وقال ترامب لأنصاره خلال تجمع انتخابي في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد: «غداً ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».

ولم يتبق سوى مرشحين بارزين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصية واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل. وترامب هو المرشح الأوفر حظاً في مواجهة هايلي، التي تحضّ المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين»، بدلاً من «سنوات أربع أُخَر من فوضى ترامب». لكن هايلي خسرت، حتى الآن، الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في ولايات أمريكية هي: أيوا، ونيو هامبشر، ونيفادا.

وتأمل هايلي في تحقيق أداء أفضل في كارولاينا الجنوبية، مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخرة بنحو 30 نقطة عن منافسها ترامب.

وأضاف ترامب: «غداً ستُمضي يوماً سيئاً حقاً، لأنها ليست شخصاً جيداً»، متوقعاً «انتصاراً هائلاً» على هايلي.

وتابع ترامب في خطابه لأنصاره: «سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنّه مطرود».

بينما قالت هايلي، السفير السابق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمؤيديها: «يجب على الجميع الذهاب للتصويت». وأضافت «أحضروا خمسة أشخاص معكم.. تأكدوا من إخبار جيرانكم وعائلتكم.. أحضروهم إلى صناديق الاقتراع!».

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