زيلينسكي يتعهد بالنصر وإنزال الهزيمة بروسيا

المصدر: كييف - وكالات

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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بإنزال الهزيمة بروسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث، فيما تواصل القوات الأوكرانية القتال على الرغم من تراجع المساعدات الغربية، بينما تحقق القوات الروسية مكاسب جديدة.

وفي كلمة ألقاها في مطار «غوستوميل» العسكري، قرب كييف، الذي شهد معركة مع القوات الروسية في الأيام الأولى للحرب، أعلن زيلينسكي: «إننا نقاتل من أجل ذلك. منذ 730 يوماً من حياتنا. وسننتصر، في أفضل يوم من حياتنا».

كان زيلينسكي محاطاً برئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الذين حضروا إلى كييف، لإحياء الذكرى الثانية للحرب الأوكرانية.

في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية أشاد العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث «بعزم وقوة الشعب الأوكراني»، فيما حث أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أوكرانيا وحلفاءها على «الحفاظ على بأسها وشجاعتها»، كما أشادت فون دير لايين «بالمقاومة الاستثنائية»، التي أبدتها أوكرانيا، وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إنه واثق من النصر «لأن النور ينتصر دائماً على الظلام»، لكن المشهد العام يظل قاتماً بالنسبة لكييف في ظل عرقلة الكونغرس حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار، وتأخير وصول إمدادات أوروبية موعودة، بينما تكثف روسيا هجومها في الشرق، وكانت بلدة ماريينكا المدمرة بالقرب من دونيتسك، آخر النقاط الساخنة التي سيطرت عليها بعد أفدييفكا شديدة التحصين يوم 17 فبراير الجاري.

وأعلنت بريطانيا حزمة عسكرية جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني، للمساعدة في تعزيز إنتاج «ذخائر مدفعية تشتد الحاجة إليها» لأوكرانيا، فيما شدد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في بيان سابق على أن «هذا هو الوقت المناسب لنبرهن أن الروس لن ينتصروا أبداً، ولنقول مرة أخرى: إننا سنقف مع أوكرانيا اليوم وغداً».

في الغضون أعلن زيلينسكي أنه وقعّ اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا، في إطار سعي كييف لتمتين تحالفاتها الغربية، وجاء في منشور لزيلينسكي على «تيليغرام»، احتفاء بالتوصل لاتفاق أمني مع كندا أن «أوكرانيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عامين»، منوهاً بأن الاتفاق «يعزز موقف شعبنا وخصوصاً جنودنا».

ووجه زيلينسكي الشكر إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي يزور كييف، وألمح مكتب ترودو إلى أن النص «يفصل التعهدات الأساسية، طويلة الأمد لكندا على صعيد مواصلة دعم أوكرانيا». في المجموع ستوفر كندا مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2.2 مليار دولار، خلال 2024، وفق المكتب.

قبيل ذلك أعلن زيلينسكي توقيع اتفاق أمني مع إيطاليا، بالتزامن مع زيارة ميلوني لكييف، وقال إن «هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وإيطاليا».

بينما أعلنت فون دير لايين خلال الزيارة أن الاتحاد الأوروبي سيوفر مارس المقبل 4.5 مليارات يورو لكييف، وهي شريحة أولى من حزمة مساعدات بـ50 مليار يورو، صادق عليها قادة دول التكتل فبراير الجاري، تتضمن قروضاً بـ33 مليار يورو، وهبات بـ17 ملياراً على 4 سنوات.

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