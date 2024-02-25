حدث وتاريخ.. 25 فبراير

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1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب أنهى فترة حكمه الثانية.

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