حدث وتاريخ.. 25 فبراير 1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب أنهى فترة حكمه الثانية. 1984 الولايات المتحدة الأمريكية تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت. 1991 الإعلان عن تفكيك حلف وارسو الذي تأسس عام 1955 رداً على حلف شمال الأطلسي (ناتو). 2010 اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد مساعده ولطاش شعيب. صورة التاريخ: 25 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1954 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب أنهى فترة حكمه الثانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App