الاتحاد الأوروبي يسلم 50 مركبة إلى قوات الأمن الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين 50 مركبة إلى الشرطة الأوكرانية وسلطات الادعاء، كجزء من فعاليات إحياء الذكرى الثانية لبدء الحرب.

وكتبت المفوضية في منشور لها على موقع إكس، مرفق بمقطع فيديو لها وهي تتفقد المركبات في كييف: إن المركبات البيضاء الملائمة لجميع التضاريس ستساعد في إحلال "الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة ودعم السكان".

وأضافت في بيان "يأتي هذا التسليم بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد الأوروبي آلة حديثة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا. بتلك المعدات، ندعم أوكرانيا في جعل الأراضي المحررة آمنة مرة أخرى".

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