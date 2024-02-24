انفجارات في مدينة ليبيتسك الروسية وحريق في مصنع للصلب

المصدر: د ب ا

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وقعت انفجارات في مدينة ليبيتسك، غرب روسيا، التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة موسكو مساء الجمعة، ما تسبب في اندلاع حريق كبير في مصنع للصلب.

وقال حاكم المنطقة ايغور ارتامونوف على تطبيق تليغرام إن الحريق اندلع في مصنع "نوفوليبيتسك" للمعادن وتم إخماده بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد أي تهديد من انبعاث مواد خطرة.

وأوضح الحاكم أن قوات الأمن تحقق في معلومات غير مؤكدة بأن الحريق بدأ بسبب سقوط طائرة.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع دوى عدة انفجارات فوق ليبيتسك قبل اندلاع الحريق.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن مسيرات أوكرانية شنت هجمات جديدة في روسيا في منطقة تولا على بعد 150 كيلومترا جنوب موسكو وفي كورسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وتم اعتراض العديد من المسيرات وتدميرها بواسطة الدفاعات الجوية.

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