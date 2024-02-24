في الذكرى الثانية للحرب.. ماكرون: دعم فرنسا لكييف "لن يضعف"

المصدر: أ ف ب

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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنّ دعم فرنسا لأوكرانيا لن "يضعف" وأنّه لا ينبغي له "التعويل" على "تعب الأوروبيين".

وبمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، كتب ماكرون في رسالة نشرها الإليزيه على منصّة إكس: "عامان من الحرب. أوكرانيا تتعرّض للقصف وهي مجروحة لكنّها لا تزال صامدة. أوكرانيا تُقاتل من أجل نفسها، من أجل مُثُلها، من أجل أوروبا. إنّ التزامنا إلى جانبها لن يضعف".

كما حذّرت الرئاسة الفرنسيّة في بيان عبر منصّة إكس من أنّ "روسيا بزعامة الرئيس بوتين ينبغي ألّا تُعوّل على أيّ تعب لدى الأوروبيين"، مضيفةً أنّ "نتيجة هذه الحرب ستكون حاسمة بالنسبة إلى المصالح والقيم والأمن الأوروبي".

وشدّدت الرئاسة على أنّ "فرنسا تقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني وستبقى كذلك".

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