قوات الجو الأوكرانية تؤكد إسقاط طائرة تجسس روسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت قوات الجو الأوكرانية، الجمعة، أنها اسقطت طائرة تجسس روسية من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.

ولم تدل موسكو بأي تعليق، لكن سلطات منطقة كراسنودار في جنوب روسيا قالت إن فرق إطفاء هرعت إلى موقع تحطّم طائرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: "بفضل عملية مشتركة بين استخبارات وزارة الدفاع وقوات الجو الأوكرانية، تم إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز ايه-50يو فوق بحر آزوف".

ولفتت إلى أن "إسقاط طائرة ايه-50يو هو ضربة قوية أخرى لإمكانات موسكو وقدراتها".

وايه-50 هو طراز لطائرات تجسس روسية يوازي طائرات "أواكس" (نظام الإنذار المبكر والتحكم) التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في يناير إسقاط طائرة ايه-50 فوق بحر آزوف الواقع بين روسيا وأوكرانيا.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق على الفور من سبب التحطّم أو نوع الطائرة.

وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي ومضات ضوئية عدّة في السماء ليلاً، فيما أظهرت أخرى حريقاً كبيراً يبدو أنه اندلع في منطقة ريفية.

وقالت السلطات الإقليمية في كراسنودار إن فرق إطفاء استجابت لحريق "نطاقه نحو 250 متراً مربّعاً" لا يهدد المنازل.

وأشارت إلى ضلوع "طائرتين" في الواقعة، من دون تحديد طرازهما.

وقالت السلطات "راهناً يتم إخماد النيران. وتعمل في الموقع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات خاصة".

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