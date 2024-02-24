سيئول تدعو إلى رد موحد على استفزازات بيونغيانغ

المصدر: سيئول - د ب أ

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دعا وزير خارجية كوريا الجنوبية، جو تيه - يول، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، إلى «رد موحد»، ولعب أدوار نشطة، في مواجهة التهديدات العسكرية المتصاعدة من جانب بيونغيانغ في جارتها الشمالية، بحسب ما ذكره مكتب جو، أمس.

وأوضحت وزارة الخارجية أن جو وجه هذا النداء خلال جلسة لوزراء خارجية دول العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ودعا الوزير إلى «بذل جهود متضافرة للرد على التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، فضلاً عن الأنشطة غير المشروعة لكوريا الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي» بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نظيرتها الكورية الجنوبية «يونهاب».

وشدد جو على أنه «لا يوجد بديل» لحل الأزمات العالمية سوى من خلال تعددية الأطراف، ودعا دول العشرين إلى النظر إلى أبعد من المواجهة الجيوسياسية وتعزيز التعاون في قضايا، مثل: تغيّر المناخ، والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد جو مجدداً التزام سيئول بمواصلة تقديم المساعدة لكييف التي مزقتها الحرب، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار. يشار إلى أن كوريا الجنوبية انضمت مؤخراً إلى منصة التنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات من أجل أوكرانيا، وهي مجموعة مانحة متعددة الجنسيات تتولى تنسيق المساعدات المالية وخطط إعادة الإعمار في أوكرانيا.

ويمثل اجتماع هذا الأسبوع أولى محادثات متعددة الأطراف يشارك فيها وزير خارجية كوريا الجنوبية منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي. كما عقد جو محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائه من اليابان وكندا وإندونيسيا والدول الأعضاء الأخرى بالمجموعة التي تضم 19 دولة، إضافة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

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