غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل مالطا

المصدر: فاليتا - أ ف ب

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قضى 5 مهاجرين، أمس، ونقل 8 إلى المستشفى، بعد غرق مركبهم خلال قيام القوات المسلحة المالطية بعملية إنقاذ قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

ويواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ضحايا آخرين محتملين، حسبما قال نائب قائد الجيش المالطي، الكولونيل إدريك زهرا، في مؤتمر صحافي. وأوضح زهرا أن «القارب غرق فجأة أثناء القيام بعملية الإنقاذ».

وكانت القوات المسلحة المالطية، أبلغت في وقت سابق، بوجود مركب محمل بالعديد من المهاجرين على مقربة من مزارع لتربية الأسماك قبالة زُنقور على الساحل الجنوبي لمالطا. وأكدت طائرة مراقبة الموقع، فأرسل زوق دورية إلى المنطقة.

فيما أظهرت صورة نشرتها القوات المسلحة المالطية زورق الدورية وهو يقترب من مركب المهاجرين الذين كان البعض منهم يرتدون على ما يبدو سترات نجاة حمراء. وأضاف زهرا: «هذه القوارب تكون عادة محملة بأكثر من طاقتها.

ويحتمل أنه عندما يتحرك الناس في القارب يختل توازنه»، مبيناً: «انتهى الأمر بالمهاجرين في المياه». وأكد مصرع المهاجرين الخمسة، وهم: أربعة رجال وامرأة، فيما يتلقى جميع الناجين الرعاية في المستشفى.

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