حدث وتاريخ.. 24 فبراير

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1966 الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكره يتولى رئاسة الدولة.

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