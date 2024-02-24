حدث وتاريخ.. 24 فبراير 1966 الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكره يتولى رئاسة الدولة. 1981 قصر بكنغهام يعلن رسمياً عن خِطبة الأمير تشارلز من ديانا سبينسر. 2008 البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيساً لكوبا، بعد استقالة شقيقه فيدل كاسترو. 2022 روسيا تبدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد فترة من الحشد العسكري. صورة التاريخ: 24 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1966 الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما، وجوزيف آرثر أنكره يتولى رئاسة الدولة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App