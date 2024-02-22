بوتين: الجيش الروسي حقق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة

المصدر: موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش تمكن من تحقيق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية، وقال إن القوات الروسية ستواصل التقدم في أوكرانيا للبناء على نجاحها في ساحة المعركة بعد سقوط مدينة أفدييفكا التي قال إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للفرار منها في وضع فوضوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا، مؤكدة أن وحداتها العسكرية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك، وأنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت عدداً كبيراً من المسيّرات الأوكرانية، فضلاً عن صواريخ من طراز «هيمارس»، على محور خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردت «سبوتنيك».

وقال بوتين، خلال حفل تسليم ميداليات وجوائز الدولة إلى الوحدات العسكرية، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية: «يسعدني أن تتاح لي الفرصة لتقديم أوسمة الدولة الرفيعة لوحدات الطيران ووحدات القوات الجوية الفضائية التي أظهر أفرادها وجنودها وضباطها شجاعة وبسالة خلال العملية العسكرية الخاصة. لقد قاموا بآلاف الطلعات القتالية وأظهروا أعلى مستوى من المهارة في حل المهام الموكلة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن «سبوتنيك».

وأضاف بوتين أنه «بفضل أعمالهم البطولية، واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، أمكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة».

وتابع بوتين: إن المقاتلين الروس، من خلال العمل العسكري المتفاني، أثبتوا ولاءهم للقسم، واتباعهم أفضل مُثُل وتقاليد الجيش الروسي.

وأردف بوتين أن «أسماء الجنود الروس ستظل دائماً رمزاً للشجاعة والاحترام اللامحدود الذي يعامل به شعب روسيا جيشه الوطني».

ونوّه بأن أوامر الجيش الأوكراني بالانسحاب من المدينة صدرت بعد شروع الجنود بالفعل في الفرار منها بشكل فوضوي. وقال بوتين لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في الكرملين: «فيما يتعلق بالوضع العام في أفدييفكا، فهذا نجاح مطلق، أهنئكم على ذلك، ويجب أن نبني عليه».

وفي مقابلة مع «سي إن إن» الأمريكية، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن أفدييفكا لم تكن لتسقط لو تلقت كييف أسلحة تعطل استلامها بسبب تقاعس الكونغرس الأمريكي عن الموافقة على حزمة مساعدات كبيرة.

جدير بالذكر أن مدينة أفدييفكا، التي كان عدد سكانها يصل إلى 32 ألف نسمة، سقطت في أيدي القوات الروسية، السبت، في أكبر انتصار لبوتين في ساحة المعركة منذ إحكام روسيا سيطرتها على مدينة باخموت، مايو الماضي، إذ أظهر تصوير تلفزيوني، نشرته وزارة الدفاع الروسية، جميع أبنية أفدييفكا تقريباً، وقد بدت عليها آثار الحرب.

في الغضون أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: «على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة «المركز» على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة، والمعدات، من ألوية المشاة «24»، و«53»، و«59»، الآلية، و«3» الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا، وفوديان، بجمهورية دونيتسك الشعبية».

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بالقرب من لاستوشكينو، وكيروفو، وبيرفومايسكي. وأكدت «الدفاع الروسية» أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 450 جندياً ودبابة، و4 مركبات قتال مشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة «غراد»، ومدفع «هاوتزر - دي 30».

بينما أعلنت الوزارة في بيان ثانٍ: «في اتجاه دونيتسك، حسنت مجموعة «الجنوب» للقوات الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، ودحرت وحدات «اللواء 93» الآلي، و«اللواء 81» المجوقل الأوكراني، و«لواء الدفاع الجوي 241» في بيلوغوروفكا، وكليشيفكا، ورازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية».

ونوّهت «الدفاع الروسية» بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 425 جندياً، ودبابتين، و4 مركبات قتالية للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، ومدافع «هاوتزر - دي 30»، إضافة إلى محطة رادار من طراز «تي بي كيو 36».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز