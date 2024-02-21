روسيا تسقط 124 مسيّرة أوكرانية وكييف تتصدى لعشرات الهجمات

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1175 عسكرياً بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة «ميغ 29»، و124 مسيّرة أوكرانية على مختلف المحاور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان «الدفاع الروسية» اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: «أسقطت دفاعاتنا مقاتلة «ميغ 29» بمقاطعة خيرسون، كما أسقطت دفاعاتنا 7 صواريخ بريطانية

(Storm Shadow)، وصاروخ «باتريوت» أمريكياً، و3 صواريخ (HIMARS) أمريكية. بالإضافة إلى إسقاط 124 مسيّرة أوكرانية في لوغانسك، ودونيتسك، وزابوروجيه».

في الغضون أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، وقوع «81 اشتباكاً قتالياً»، خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة إن القوات الروسية نفذت 87 ضربة جوية.

كما أفاد الجيش الأوكراني: «بأن روسيا أطلقت 23 مسيّرة باتجاه أوكرانيا الليلة قبل الماضية»، مضيفاً: «إن الدفاعات الجوية دمرتها كلها». وذكر عبر تطبيق تيليجرام «نتيجة للعمليات القتالية أسقطت جميع المسيّرات في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبرو وزابوريجيا وميكولايف».

وأوضح الجيش الأوكراني أنه يعاني من نقص خطر في الذخيرة والقذائف، وهو وضع يزداد سوءاً مع تعطل إقرار حزمة دعم أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. إلى ذلك أعلنت السويد دعماً عسكرياً قياسياً جديداً لأوكرانيا في هيئة معدات بقيمة 7.1 مليارات كرونة (ما يعادل 633 مليون يورو)، وقال وزير الدفاع السويدي، بال يونسون، خلال مؤتمر صحافي، إن «سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية.. بدأت روسيا حرباً غير مشروعة وغير مبررة» ضد أوكرانيا.

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