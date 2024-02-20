الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مشروعاً لوقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة وتحذر من غزو رفح

المصدر: البيان

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قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، وحذرت أيضا إسرائيل من غزو مدينة رفح المكتظة بالسكان.

وكانت الولايات المتحدة قد تجنبت كلمة “وقف إطلاق النار” خلال التصويتات الأممية على الحرب، لكن الرئيس جو بايدن أدلى بتعليقات مماثلة.

ومع ذلك، تخطط الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار آخر - من الجزائر - يدعو إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري.

ويزحف أكثر من مليون فلسطيني نازح، الذين يمثلون نحو نصف سكان غزة، إلى رفح بعد أن اضطروا إلى البحث عن مأوى هناك.

وكانت المدينة الجنوبية، التي تحدها مصر، موطنا لـ 250 ألف نسمة فقط قبل الحرب.

ويعيش كثير من النازحين في ملاجئ مؤقتة أو خيام في ظروف بائسة، مع ندرة الوصول إلى مياه شرب آمنة أو طعام.

وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرها الخاص بأن الهجوم الإسرائيلي المخطط على المدينة قد يؤدي إلى “مجزرة”.

وأطلقت إسرائيل عملياتها في غزة عقب هجوم شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 آخرين.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية 29000 شخص في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتعرضت واشنطن لضغوط دولية هائلة لاستخدام نفوذها للحد من العمليات الإسرائيلية المدمرة، بعد أن أمضت معظم الحرب في التأكيد على حق حليفها في الدفاع عن النفس.

وستبدأ المحادثات بشأن مشروع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن ليس من الواضح متى أو إذا ما كان الاقتراح قد يُطرح للتصويت.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يوافق الأعضاء على “قبول وتنفيذ” القرارات التي يتخذها مجلس الأمن - على عكس القرارات التي يتخذها الجمعية العامة، والتي لا تكون ملزمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة في الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت حق النقض ضد القرارات السابقة التي تستخدم الكلمة.

وينص مشروع الولايات المتحدة أيضا على أن الهجوم البري الكبير في رفح سيؤدي إلى المزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم مجددا، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة بشكل محتمل - إشارة إلى مصر.

ويقول أيضا إن مثل هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن، مترددا تصريحات الرئيس جو بايدن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقاوم نتنياهو حتى الآن الضغوط الدولية لإعادة النظر في الخطة - متعهدا بإنقاذ الرهائن المتبقين وهزيمة حماس في كل أنحاء غزة.

وحذر عضو الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس من أن المناورة ستنطلق إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع رهائنها بحلول 10 مارس، ويصادف التاريخ بداية شهر رمضان.

وتقول مجموعة الدول العربية إن مجلس الأمن لا يمكنه أن يصم أذنيه عن مطالبات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار.

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