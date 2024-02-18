حدث وتاريخ.. 18 فبراير

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1911 إقلاع أول رحلة للبريد الجوي من الله أباد في الهند إلى نايني على بعد 10 أميال حاملة 6500 رسالة.

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