حدث وتاريخ.. 18 فبراير 1911 إقلاع أول رحلة للبريد الجوي من الله أباد في الهند إلى نايني على بعد 10 أميال حاملة 6500 رسالة. 1920 صدور العدد الأول من صحيفة «فتى العرب» الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط. 1989 إحياء اليوم الوطني للشهيد في الجزائر للمرة الأولى بهدف إرساء الروابط بين جيل الثورة ومن بعده. 2021 هبوط مركبة ناسا المتجولة «برسيفيرنس» على سطح المريخ حاملة مروحية إنجينويتي المريخية. صورة التاريخ: 18 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1911 إقلاع أول رحلة للبريد الجوي من الله أباد في الهند إلى نايني على بعد 10 أميال حاملة 6500 رسالة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App