زيلينسكي تحدث الى بايدن وواثق ب"قرار حكيم" للكونغرس

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقش معه الوضع على الجبهة، مؤكداً ثقته مع بايدن بأن الكونغرس سيتخذ "قراراً حكيماً" بالإفراج عن مساعدة لكييف بقيمة 60 مليار دولار.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام: "أنا مسرور بأنه يمكنني التعويل على الدعم الكامل للرئيس الأمريكي. نثق أيضاً بالقرار الحكيم للكونغرس الأمريكي".

ودعا زيلينسكي في وقت سابق، السبت، حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، مشدداً على أهمية الأسلحة بعيدة المدى والقذائف المدفعية.

وجاءت دعوته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يشارك فيه 180 من القادة ومسؤولي الدفاع في منعطف حرج مع اضطرار القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة لتجنب تطويقها.

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