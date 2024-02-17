ترامب يندّد بالمحاكمة "الصورية" بعد حكم بحقه في قضية احتيال في نيويورك

المصدر: أ ف ب

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ندّد دونالد ترامب، الجمعة، بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار، ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا (القرار) صوري تماماً وبالكامل"، واصفاً القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

وأعلن ترامب لاحقاً، عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال

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