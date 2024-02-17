ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية أمنية

المصدر: برلين - وكالات

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وقع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، اتفاقية أمنية وسط مراسم أقيمت في برلين.

ووصل زيلينسكي برلين، في ثالث زيارة له إلى ألمانيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كان في استقباله شولتس أمام مبنى المستشارية، وكتب شولتس على وسائل التواصل الاجتماعي: «إنها خطوة تاريخية. ستستمر ألمانيا في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا».

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي بعدها إلى باريس لتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية، كما من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام مؤتمر «ميونخ» الدولي للأمن، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة العالم، وسيلتقي نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.

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