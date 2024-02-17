وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن

المصدر: موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سلطات السجون الفيدرالية الروسية، أمس، وفاة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في سجن الدائرة القطبية الشمالية، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بياناً على موقعها، جاء فيه: «أليكسي نافالني توفي في السجن الإصلاحي رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي».

وأصدرت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي بياناً، ذكرت فيه: «في 16 فبراير 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري.. أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة».

وأضافت: «كل إجراءات الإنعاش اتخذت، لكن لم تعط نتائج إيجابية». فيما أطلقت لجنة التحقيق الروسية، تحقيقاً إجرائياً في ملابسات وفاة نافالني.

جدير بالذكر أن نافالني (47 عاماً) يمضي عقوبة بالسجن 19 سنة، بعد إدانته بتهمة «التطرف» في سجن ناءٍ في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة.

وأفادت الرئاسة الروسية - الكرملين، بأنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوفاة السياسي، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز