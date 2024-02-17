حدث وتاريخ.. 17 فبراير 1909 وفاة جيرانيمو، قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر. 1933 صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية. 1972 البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة. 2012 الرئيس الألماني كريستيان فولف يستقيل من منصبه على خلفية تورطه في فضيحة مالية قبل توليه الرئاسة. صورة التاريخ: 17 فبراير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1909 وفاة جيرانيمو، قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App